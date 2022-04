La Juve con voglia. Vittoria per 2-1 sul Cagliari in una gara difficile, con due gol annullati, e una rimonta poi completata. I bianconeri si riprendono 3 punti dopo lo stop contro l'Inter grazie ai gol di De Ligt e Vlahovic: un successo fondamentale per la Champions League e per provare a blindare un quarto posto fondamentale. Ma non è andato proprio tutto bene... Sì, perché si è tornati indietro in termini di prestazione, soprattutto di alcuni giocatori: male Arthur e Rabiot, bocciati da quasi tutti i giornali, mentre Dybala è per tutti un 10 a due volti. E Allegri?



