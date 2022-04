di Marco Amato

Un passo avanti nel risultato, due indietro per quel che riguarda la prestazione. La Juventus esce dall’Unipol Domus con i tre punti in tasca, dopo aver battuto il Cagliari 2 a 1, ma con molta meno consapevolezza delle proprie forze. Dal punto di vista mentale e del gioco, infatti, la risposta dopo la sconfitta nel Derby d’Italia non è arrivata. Ma serviva vincere, per consolidare il quarto posto: per adesso basta così. Ma basta così?



Sfoglia la gallery per leggere le pagelle di Cagliari-Juventus