Dal sito ufficiale del Cagliari: "7 punti in una settimana sono un buon bottino, ma il traguardo è ancora lontano. Il Cagliari si rituffa in campionato con la sensazione di avere comunque intrapreso la strada giusta. Ancora due partite prima della sosta del campionato, utile a riorganizzarsi e sistemare meglio alcuni meccanismi di squadra che necessariamente Leonardo Semplici dal suo arrivo non ha ancora avuto a modo di mettere a punto. Due partite durissime, che però, se sfruttate bene, potrebbero dare un nuovo volto a tutta la stagione. Juventus e Spezia: i campioni d’Italia in carica e uno scontro diretto. Il Cagliari deve interpretarle come occasioni preziose, da sfruttare per risalire la classifica".