Questa sera alla Sardegna Arena andrà di scena la sfida di campionato tra Juve e Cagliari, con i bianconeri che devono obbligatoriamente fare bottino pieno per non compromettere quella che è stata la scalata al quarto posto fino a questo momento. In attesa di conoscere le formazioni ufficiali delle due squadre, ecco quella che è la probabile di mister Mazzarri.



CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Baselli, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri