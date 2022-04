Intervenuto ai microfoni del programma radiofonico 1 Football Club, l'ex arbitro di Serie A Mauro Bergonzi ha detto la sua anche sul gol annullato nel match tra Cagliari e Juve per un presunto fallo di mano di Adrien Rabiot. Ecco il suo pensiero: "Mi sembra una follia del calcio annullare quel gol, hanno usato il regolamento come la multa del vigile. Assurdo, il giocatore si volta, chiude le braccia ma il gol viene annullato lo stesso: è opportuno che i vertici si riuniscano e rivedano le regole, perché non si può annullare un gol del genere. Non voglio criticare, perchè se applichi il regolamento al 100% non puoi avere torto, ma bisogna rivedere le regole perchè annullare quel gol è un insulto al calcio".