L'attaccante del Cagliari Joao Pedro ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida contro la Juventus: "Sono contento, è stata certamente una stagione straordinaria. Abbiamo fatto molto, arrivare a 18 gol in Serie A è molto complicato. Peccato per il finale che non volevamo, la squadra ha valori importanti però il campionato è finito in modo diverso per tutti".