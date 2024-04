Se Tuttosport non esita a titolare in prima pagina "Mai più senza!" , La Gazzetta dello Sport non va molto lontano da questo concetto nel parlare del Kenanvisto ieri sera in: "Quando entra porta qualità e freschezza. Dal suo piede parte il cross che Dossena trasforma in autogol. Nel finale ha la palla per il 3-2, che forse poteva gestire meglio. Ma perché usarlo con il contagocce?". Anche Il Corriere dello Sport include il giovane turco tra i migliori in campo, attribuendogli un 6,5 in pagella come gli altri due quotidiani: "Cambia volto alla manovra offensiva bianconera e mette in mezzo la palla velenosa che costringe Dossena al clamoroso autogol".