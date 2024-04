"Un punto a testa", il breve commento del Cagliari al termine del match. Non fosse che, nella grafica di fine partita, c'è la foto della gomitata di Mina ad. Gomitata non punita dal sestetto arbitrale e che ha lasciato sulla testa del centrocampista due punti di sutura. A molti tifosi bianconeri, la scelta della combinazione tra didascalia e grafica non è sembrata scelta a caso e, sotto il post, si stanno moltiplicando i commenti negativi di chi non ha apprezzato la scelta.