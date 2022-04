Sorridono ai bianconeri i precedenti tra Juve e Cagliari. Come riportato dal club sul proprio sito ufficiale, la Vecchia Signora ha battuto 43 volte i sardi in Serie A (completano il bilancio 26 pareggi e 12 sconfitte), solamente il Milan ha ottenuto più successi (45) contro di loro nel massimo campionato. Dalla stagione 2016/17 in avanti, inoltre, la Juventus ha mantenuto la porta inviolata otto volte in undici partite contro il Cagliari in Serie A: nel periodo soltanto l'Inter contro il Genoa ha ottenuto più clean sheet nella competizione (10). Le due squadre, infine, non pareggiano in casa dei rossoblù in Serie A dal 15 aprile 2006: da allora due successi interni e undici vittorie esterne.