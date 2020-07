2









E' stata una partita atipica. Soprattutto per la Juventus che tre giorni prima aveva vinto il nono scudetto di fila. Sarri non è preoccupato per la partita in sé quanto per i tanti gol subiti dalla sua squadra in questa stagione. Tanti, troppi, e in vista di Lione non arrivano buone notizie. Le pagelle dei giornali in edicola certificano il crollo difensivo. Là dietro nessuno prende la sufficienza. In nessun giornale mentre i migliori sono senza dubbio i giovani con Muratore e Zanimacchia che si muovono tra il 6 ed il 6.5. Male invece Pjanic che su La Gazzetta dello Sport prende addirittura 4.5. Cinque invece il voto su Il Corriere dello Sport, più benevolo Tuttosport che dà 5.5 al bosniaco ammonito e che salterà l'ultima di campionato contro la Roma.



QUI le pagelle de Ilbianconero.com. Scorri o clicca sulla gallery per i voti dei quotidiani sportivi