Sono due i diffidati della Juventus che - in caso di ammonizione questa sera contro il Cagliari - salterebbero per squalifica il prossimo match contro il Bologna in programma sabato 16 aprile all'Allianz Stadium. Si tratta di Dusan Vlahovic e Adrien Rabiot. Mancheranno stasera invece gli squalificati Morata e De Sciglio, rispettivamente per somma di ammonizioni e per aver criticato Irrati al termine di Juve-Inter.