Con lo scudetto in tasca, la Juventus è attesa domani alla Sardegna Arena per la sfida contro il Cagliari. Il club ha presentato la sfida sul proprio sito ufficiale: “Il Cagliari, a due giornate dal termine, occupa il 13° posto in classifica con 42 punti, a braccetto con l’Udinese. La formazione sarda ha ottenuto 10 vittorie, 12 pareggi e 14 sconfitte, con 50 reti fatte e 53 subite. La squadra allenata da Walter Zenga (che il 3 marzo scorso ha preso il posto di Rolando Maran) è reduce da due sconfitte consecutive e non vince dal 27 giugno, quando alla Sardegna Arena superò 4-2 il Torino. All'Allianz Stadium, nella gara d’andata contro la Juventus, i rossoblù vennero piegati 4-0, travolti dalla tripletta di Cristiano Ronaldo e dal gol di Gonzalo Higuain



L’ALLENATORE: WALTER ZENGA – “Il tecnico dei sardi lo scorso marzo è tornato in Serie A a distanza di un anno e mezzo dall’ultima volta, quando dal dicembre 2017 al giugno 2018 aveva guidato il Crotone. Dopo la breve parentesi in Calabria, ha pilotato per cinque mesi il Venezia in Serie B. Un allenatore che vanta una lunga carriera all’estero, avendo guidato negli Stati Uniti, Romania, Serbia, Turchia, Emirati Arabi, Arabia Saudita e Inghilterra. In tutti questi anni lontano dall’Italia ha conquistato un titolo rumeno (Dinamo Bucarest 2004/2005) e la doppietta campionato-coppa nazionale in Serbia con la Stella Rossa nella stagione 2005/2006”.