Alla fine, a qualcosa Cagliari-Juve pure è servita. E quel qualcosa prima si trasforma in qualcuno, quindi assume nome e cognome: si tratta di Luca Zanimacchia, esterno offensivo del 1998 che quest'anno si è messo in luce con la formazione Under 23. La Juve l'ha acquistato nel 2018 dal Genoa, e quest'anno è stato sempre a disposizione di Fabio Pecchia, con il quale ha alzato da protagonista la Coppa Italia di categoria. 25 presenze, 4 gol e 1 assist in campionato, due reti invece nella competizione poi vinta.



SUI SOCIAL - Ieri, Luca ha rubato l'occhio. Non solo a Sarri, soprattutto ai tifosi. Che intravedono un futuro per l'esterno di 22 anni. Sui social il suo cognome è diventato hashtag e ha scalato la classifica delle tendenze. I commenti sono stati tutti positivi, ecco una selezione particolare: la trovate qui in basso.