In una Juve di fine campionato stasera troverà spazio dal primo minuto anche il classe '98 Simone Muratore. Prima volta da titolare in Serie A per il centrocampista che giocherà mezz'ala sinistra con Pjanic in regia e Bentancur dall'altra parte. Quest'anno ha totalizzato uno spezzone di partita con il Lecce e appena un minuto contro il Milan in campionato e contro il Leverkusen in Champions. 18 presenze e un gol in Serie C con l'Under 23, ma quella di stasera potrebbe essere l'ultima partita con la Juve per Muratore: dal prossimo anno infatti sarà un nuovo giocatore dell'Atalanta che l'ha preso per 7 milioni di euro.