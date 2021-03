1









Dal sito ufficiale della Juventus: "Cagliari-Juventus ha molti precedenti, a partire dal 1965, quando i sardi si affacciano per la prima volta nella massima serie. Molti i duelli individuali intriganti, come questo tra due esterni stranieri: l'olandese Van der Wiel - in rossoblu per una sola stagione - e il brasiliano Alex Sandro, bianconero dal 2015. CHIELLINI VS BARELLA - Un confronto incandescente per il carattere dei due protagonisti, inclini alla lotta su ogni pallone: Chiellini contro Barella, inquadrati in un momento di Cagliari-Juventus del 2017-18, con annessa vittoria della Signora, per l'occasione vestita di gialloblu. Entrambi hanno rappresentato l'anima dei due club: Giorgio lo fa ancora, da capitano; il centrocampista gioca nell'Inter da due stagioni, ma a Cagliari c'è nato, è cresciuto nella squadra della città fino a esordire in Serie A e a raggiungere la Nazionale, facendo il suo debutto in Italia-Ucraina proprio giocando con il Chiello. IBRAHIMOVIC VS CANINI - Nel biennio trascorso nella Juventus, Zlatan Ibrahimovic è sceso in campo in entrambi i Cagliari-Juventus che si sono giocati. E in tutte e due le occasioni, l'1-1 non ha visto andare in gol gli attaccanti bianconeri, ma un centrocampista (Emerson) e un difensore (Cannavaro). Qui lo vediamo nella seconda gara, osservato da vicino da Michele Canini, il giocatore che 6 anni dopo incapperà in un autogol nella serata in cui la Juventus vincerà il campionato 2011-12 superando 2-0 proprio il Cagliari. MONTERO VS O'NEIILL - 12 settembre 1999: al Sant'Elia la Juve passa, vincendo 1-0, e sul campo si affrontano due giocatori che sono già compagni di nazionale nell'Uruguay e che nella stagione successiva si ritroveranno in bianconero. Paolo Montero è già un punto di riferimento per tutto l'ambiente juventino, che di lui apprezza impegno e qualità uniti al massimo livello. Fabian O'Neill trascorre 5 anni a Cagliari diventando un idolo per la tifoseria, conquistata in particolare dal carattere geniale delle sue giocate, tanto da perdonargli le giornate di luna storta. BAGGIO VS MATTEOLI - 12 gennaio 1992, due numeri 10 si contendono il pallone: da una parte Roberto Baggio, dall'altra Gianfranco Matteoli. La partita finisce 1-1 ed è il bianconero a farsi notare maggiormente firmando la rete del momentaneo vantaggio juventino. Il cagliaritano – nato in Sardegna, a Nuoro – approda sull'isola dopo un lungo giro in svariati club con i quali ha incontrato la Juve: Como, Inter e Sampdoria. In panchina, dalla parte bianconera, siede Giovanni Trapattoni, il mister con il quale entrambi hanno ottenuto la prima soddisfazione in carriera: la Coppa Uefa del 1993 con la Juve per Baggio, lo scudetto del 1989 con l'Inter per Matteoli. BETTEGA VS AZZALI - Un veterano contro un esordiente nel pomeriggio che dà il via al campionato 1980-81. Per Claudio Azzali, numero 5 del Cagliari, non è certo un compito facile disputare la prima partita in Serie A e trovarsi di fronte Roberto Bettega, ovvero il giocatore capocannoniere in carica e che nell'ultimo precedente in quello stadio ha segnato. Per lo stopper è anche la prima gara con il Cagliari, club nel quale giocherà per 3 stagioni. La partita finisce 1-1 e per la Juve va in gol Tardelli".