Cagliari-Juve, cosa succede con Koopmeiners? Le ultime

AFP via Getty Images

Cagliari-Juve, la coppia scelta da Motta

Lasi prepara alla delicata sfida contro il, in programma domani sera, con alcune novità nella formazione titolare. Tra le scelte più rilevanti dic’è la gestione di Teun, che dovrebbe partire dalla panchina. Il centrocampista olandese, uno dei giocatori più attesi dopo il suo arrivo in estate, non sembra ancora al top della condizione e potrebbe essere preservato per i prossimi impegni.Con Koopmeiners non al meglio, il tecnico bianconero sembra intenzionato ad affidare le chiavi del centrocampo alla coppia Manuel Locatelli-Khephren Thuram. Il regista italiano avrà il compito di gestire i tempi della manovra e garantire equilibrio alla squadra, mentre il francese offrirà fisicità e dinamismo, fondamentali per affrontare l’aggressività del Cagliari.

Questa scelta potrebbe dare più solidità alla mediana, permettendo alla Juventus di controllare il gioco e sfruttare la velocità sulle fasce. Koopmeiners potrebbe comunque entrare a gara in corso per dare qualità e freschezza nel secondo tempo.Thiago Motta ha ancora qualche dettaglio da definire, ma la strategia sembra chiara: affidarsi a un centrocampo solido per conquistare tre punti cruciali.