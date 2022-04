Joao Pedro è stato protagonista andando a segno per il gol del momentaneo vantaggio del Cagliari. Come riporta Opta però questo gol entra nella storia: l'attaccante fresco di convocazione da Roberto Mancini è soltanto il quarto giocatore della storia del Cagliari in grado di segnare alla Juventus nei primi 10 minuti di gara. Prima di lui Greatti nel 1971, Oliveira nel 1995 e Gagliano nel 2020.