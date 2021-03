Alle 18 la Juventus fa visita al Cagliari per rilanciare l'assalto a uno scudetto che avrebbe dell'incredibile, dato il distacco di 10 punti (7 virtuali, se si vincesse il match col Napoli del 7 aprile). Una gara da non perdere per vedere la reazione bianconera dopo l'eliminazione dalla Champions League. Come fare per vederla?



Cagliari-Juve sarà trasmessa da Sky Sport: sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). E naturalmente, su tutti i device con piattaforme come Sky Go.