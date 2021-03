2









Andrea Pirlo deve ancora sciogliere qualche dubbio in vista della partita di domenica alle ore 18 contro il Cagliari. Nella trasferta in Sardegna, oltre a Dybala e Bentancur, l'allenatore dovrà fare a meno anche di Demiral che si è fermato in settimana. Secondo La Gazzetta dello Sport Pirlo sta valutando uno switch tra i pali, con Gigi Buffon in leggero vantaggio su Szczesny. L'ultima partita giocata da Gigi è quella del 22 febbraio contro il Crotone, con la fascia da capitano al braccio.