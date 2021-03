La Juventus, come se non bastasse l'eliminazione dalla Champions League col Porto, continua a fare i conti con le assenze. Sono 5 i giocatori che domani non saranno a Cagliari per la partita contro la squadra di Semplici. Gigi Buffon per lombalgia, Aaron Ramsey per un problema alla coscia sinistra, Merih Demiral per un problema alla coscia destra, Paulo Dybala per il famigerato fastidio al ginocchio sinistro, infine Rodrigo Bentancur ancora alle prese con il Covid-19. Non è molto facile così per Andrea Pirlo metter giù formazioni particolarmente variegate.