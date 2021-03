1









La Juventus si avvicina alla trasferta di Cagliari, in programma domenica alle 18 con la voglia di rialzare subito la testa dopo la brutta eliminazione dalla Champions League. L'obiettivo è quello di conquistare i tre punti attraverso una prestazione convincente, per la gara contro i rossoblù Pirlo deve risolvere un dubbio in attacco: al momento, per affiancare Cristiano Ronaldo, Dejan Kulusevski è favorito su Alvaro Morata.