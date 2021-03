L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni dell'ottava giornata di ritorno di Serie A. La Juventus sarà impegnata domenica alle 18 contro il Cagliari in terra sarda e a fischiare l'inizio del match sarà il signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo coadiuvato dagli assistenti Vivenzi e Cecconi. Quarto uomo designato è Guida. Al Var siederà Chiffi, Galetto Avar. Calvarese, in questa stagione, ha già arbitrato la Juventus il 19 dicembre nel corso del match vinto dai bianconeri per 4 a 0 contro il Parma.