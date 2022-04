1









E' stato un successo sofferto ma importante quello ottenuto dalla Juve nell'ultima uscita della stagione contro il Cagliari. I bianconeri hanno infatti battuto i sardi in rimonta, dopo che questi si erano portati in vantaggio grazie alla rete di Joao Pedro. Replica la squadra di Allegri che prima pareggia i conti con De Ligt e poi passa grazie al quinto gol in campionato con la maglia della Vecchia Signora per Dusan Vlahovic.