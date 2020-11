Il Cagliari e Di Francesco stanno vivendo con ansia la vigilia della sfida contro la Juventus. Diego Godin e Nahitan Nandez sono rientrati ieri dal ritiro dell'Uruguay dove, negli scorsi giorni, sono state riscontrate alcune positività al Covid. Per precauzione, i due calciatori non si sono allenati con la squadra e hanno subito svolto il test il cui risultato dovrebbe arrivare nella giornata di oggi. Nel caso di Godin, se il calciatore dovesse essere costretto a non partire per Torino, salterebbe il testa a testa con Cristiano Ronaldo; i due sono stati numerose volte protagonisti di sfide indimenticabili nel derby di Madrid tra Real e Atletico.