Il direttore sportivo del Cagliari Pierluigi Carta ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la Juventus: “Noi proveremo a giocarcela come è sempre stato il nostro obiettivo. La questione nazionali non riguarda solo il Cagliari ma un po’ tutti, noi siamo stati colpiti con una persona e l’assenza di Nandez, un giocatore di grande importanza per questo club. Abbiamo avuto il buon senso di fermarlo anche se non eravamo costretti dal protocollo, ma sicuramente l’aspetto morale ha avuto un peso specifico nella nostra scelta”.