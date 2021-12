Il dg delMarioè intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro la, analizzando il momento della squadra rossoblù a partire dalle esclusioni di. "Siamo in una situazione complicata perchè siamo a una partita dalla fine del girone d'andata e abbiamo. La preoccupazione è per il Cagliari, non per i singoli. Se siamo in questa situazione la responsabilità è di tutti, non pensiamo di risolverla con dei capri espiatori. La responsabilità è della società, degli allenatori e dei giocatori che poi vanno in campo".E ancora: "Non è il momento di fare analisi troppo dettagliate ma sappiamo quali sono le nostre responsabilità. L'obiettivo è quello di creare un gruppo ossessionato dalla salvezza, non deve esistere un'ipotesi diversa per tutte le persone che lavorano per il Cagliari, per i tifosi che prendono navi e aerei per seguirci. Dobbiamo avere un gruppo che vede la salvezza come un'ossessione, quando ci si alza, a pranzo, a merenda, con la voglia di allenarsi anche mezz'ora in più. Il mercato ci aiuterà. Dev'essere uno strumento, non si fanno miracoli a gennaio, ma dev'esserci la volontà, la passione da parte di chi arriverà. Devono arrivare giocatori con questa forma mentis e questa volontà, oltre che utili".