Il presidente del Cagliari Giulini ha commentato il ko contro la Juventus e, soprattutto, il mancato rosso per Cristiano Ronaldo: "Non credo che abbiamo fatto una buona partita - ha detto a Sky Sport - non ci abbiamo messo cuore e cattiveria che serve per salvarsi. Non abbiamo preso neanche un giallo e penso riassuma la gara che abbiamo fatto. Non so se abbiamo avuto paura della partenza forte della Juve, ma sono deluso dalla prestazione. E anche dalla non espulsione al 20' su Cristiano Ronaldo che poteva cambiare la partita. Credo che se è gioco pericoloso, e se mette a forte rischio l'incolumità di un avversario, il regolamento parli d'espulsione".