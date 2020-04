Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, intervenuto in diretta sull'emittente regionale Videolina ha annunciato un taglio di parte del suo contratto, come previsto da una clausola, data l’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole:"​Noto un grande senso di responsabilità. Tutti i tesserati hanno dato grande disponibilità, rinunciando ad una mensilità. Questo ci aiuta a coprire le perdite, esclusi i diritti televisivi perché speriamo di poter recuperare le partite. Senza diritti tv, non basterebbe una mensilità. Non so cosa la Juventus possa spostare nel prossimo bilancio. Noi in questo momento abbiamo la volontà dei tesserati di rinunciare alla mensilità. Molti ci hanno chiesto per primi come potevano aiutare il Cagliari",