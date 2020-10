La decisione del Giudice Sportivo di assegnare il 3-0 a tavolino alla Juventus continua a far discutere, ecco le parole del presidente del Cagliari Tommaso Giulini: "Spero che non ci sia stata nessuna pressione verso l'Asl come è stato ipotizzato. Non è possibile giocare un campionato a comando in base alle regioni e alle rispettive Asl. Se fosse stato fatto tutto a comando sarebbe una cosa disgustosa, questa è la parola più giusta da usare in questo caso".