Il Cagliari pareggia 2-2 in extremis contro la Sampdoria. Decide un gol di Radja Nainggolan, che segna al 96esimo minuto e mantiene l'imbattibilità di Semplici sulla nuova panchina. Due vittorie e un pari, dopo che la Samp aveva momentaneamente ribaltato la sfida. Non solo sorrisi, però. Sì, perché due degli ammoniti durante la sfida di oggi erano diffidati e quindi salteranno la prossima gara: si tratta di Leonardo Pavoletti e Charalampos Lykogiannis, che non ci saranno contro la Juventus.