L'ex giocatore del Cagliari Diegoha parlato ai microfoni di Tutto Cagliari parlando anche del pareggio contro la Juventus. Le sue parole:"Quando fai punti contro queste grandi squadre vuol dire che hai intrapreso la strada giusta. Il che è una cosa molto buona per tutti, sia per i giocatori che per l’ambiente. Ora però viene la parte più difficile: bisognerà fare risultato indistintamente contro chiunque, in casa o in trasferta, senza guardare al nome o al blasone dell’avversario. Non importa che si incontri il Milan, l’Inter o la Salernitana".