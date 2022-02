Il portiere del Cagliari Alessio Cragno ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida di Serie A contro il Torino. Il giocatore si è reso protagonista di una grande parata sull'ex bianconero Marko Pjaca. Queste le parole di Cragno: "La parata su Pjaca? È stata istintiva, non hai tempo per decidere cosa fare. La palla parte e tu cerchi di prenderla, è andata bene e sono contento per il risultato. Il mio futuro? Io devo pensare a fare bene in campo, il Cagliari è una priorità ora".