Difficile cancellare in breve tempo la disfatta contro il Porto, ma la Juventus vuole voltare pagina con una vittoria, sempre utile a riportare il sorriso sulla bocca di tutti. A partire dalla sfida di oggi contro il Cagliari, in programma alla Sardegna Arena alle 18. Tra le fila della squadra di Semplici, come scrive Tuttosport, possibile impiego dal primo minuto per due ex bianconero: Daniele Rugani, che sta ritrovando fiducia nella sua nuova esperienza sarda, e Kwadwo Asamoah, pronto a piazzarsi sulla fascia sinistra.