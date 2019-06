La Juventus acquisterà Hamed Junior Traoré per 15 milioni di euro, per poi girarlo in prestito ad un altro club. Non c'è solo il Sassuolo fra i club interessati al centrocampista in uscita dall'Empoli: i neroverdi sono in pole position, forti degli ottimi rapporti con i campioni d'Italia e dei tanti affari in ballo con Paratici, ma per il classe 2000 si sono aperte altre strade in Serie A. Come riporta Sky Sport, Traoré è un'idea concreta per il Cagliari, che cerca un'erede di Nicolò Barella (destinato all'Inter): il futuro del giovane ivoriano potrebbe essere in Sardegna.