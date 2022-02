A Sky Sport, Capozucca parla così di Nandez, a un passo dalla Juve nell'ultimo mercato: “Nandez nuovo acquisto? È forte e importante, è un valore aggiunto che sia rimasto. Sono contento per Joao Pedro e per la Nazionale, è un giocatore forte e che merita. Io spero molto nel collettivo oggi, Mazzarri ha basato le sue caratteristiche sulla squadra. Non c'è un leader unico, oggi è una partita proibitiva ma dobbiamo fare il massimo per recuperare punti. È la partita che ci carica, non c'è bisogno di parole. L’impegno è molto difficile, cercheremo di onorarlo”.