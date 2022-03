Tensione e maxi rissa, nel finale di Cagliari-Milan. Come riportato da più fonti, a scatenare il tutto, insulti razzisti provenienti dalla curva dei rossoblù, in direzione di Tomori e Maignan. Non è la prima volta che succede, in generale e, nello specifico, a Cagliari. Contro la Juventus, come ricorda calciomercato.com, ci furono due episodi:



"Purtroppo non è la prima volta che la curva del Cagliari si rende protagonista di questi episodi deprecabili dato che già in passato episodi simili si erano riproposti prima con Mario Balotelli già nel 2009 quando ancora vestiva la maglia dell'Inter, poi con Romelu Lukaku nel 2019 ancora in maglia nerazzura e infine, ancora nel 2019 contro la Juventus rivolti a Matuidi e Kean che esultò provocatoriamente proprio sotto la curva di casa".