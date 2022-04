Bel gesto da parte del Cagliari, prossimo avversario della Juve in campionato. Il club sardo ha annunciato di aver accolto 24 piccoli calciatori ucraini scappati dalla guerra, grazie a un progetto in collaborazione con la Federcalcio ucraina. L'obiettivo? Ridare serenità con un semplice pallone e distrarre dalle sofferenze dell'ultimo periodo. I ragazzi, tutti tra i 13 e i 14 anni, sono tesserati con l'FC Minaj, società che milita nella massima serie ucraina, e sono arrivati in Sardegna nella serata di lunedì, accompagnati da alcuni tutor.



I ragazzi si alleneranno con le giovanili del Cagliari, lavorando insieme ai pari età, e alloggeranno presso l'Istituto Salesiano di Selargius, dove è stata allestita la struttura grazie a un'equipe di lavoro guidata da don Marco Lai della Caritas di Cagliari e don Michelangelo Dessì dei Salesiani Don Bosco. Inoltre, i calciatori rossoblù hanno raccolto una serie di beni di prima necessità, indumenti e giochi.