Dopo la cocente eliminazione di ieri è già tempo di pensare al campionato, in un finale che si preannuncia incandescente. La lotta scudetto si fa infattti sempre più intricata e in tanti stanno provando a tirare le somme per capire alla fine chi la spunterà. Anche l'ex terzino di Roma e Milan, Marcos Cafù, ha voluto dire la sua a riguardo e lo ha fatto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.



'Otto giornate sono ancora tante, ma direi un buon 50 per cento di possibilità che i rossoneri possano vincere il campionato ci sono. Sono ottimista perché vedo una squadra concentrata, che ora ha il vantaggio di non dipendere da nessuno. Comunque c'è equilibrio davanti'.