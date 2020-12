Il brasiliano Marcos Cafu conosce bene l'Italia, l'ex esterno destro ha giocato in Serie A con le maglie di Roma e Milan e oggi commenta così l'arrivo del suo connazionale Arthur alla Juventus: "Non è vero che tutti i brasiliani fanno fatica a giocare nella Juve, ce ne sono tanti che hanno fatto la storia. E' una questione di adattamento: Arthur viene dalla Spagna, da un calcio molto diverso dove si giocava e si faceva girare la palla. In Italia, invece, devi correre e fare contrasti; si gioca un calcio completamente diverso da quello al quale era abituato, spesso anche sotto la pioggia o con la nebbia. Arthur è un grandissimo giocatore, altrimenti non farebbe parte della nazionale brasiliana; deve solo adattarsi agli schemi di Pirlo".