Sono terminati i due anticipi di Serie A delle 18.30,: come da pronostico, i nerazzurri battono la squadra di Thiago Motta; cade invece la Roma di Mourinho, contro un Bologna con un passo da Europa League, ora a pari punti con laAl Dall'Ara è 1-0, decide un gol di Svanberg al 35': non bastano alla Roma diverse occasioni. I giallorossi restano così in orbita Juve, quinti a +1 sui bianconeri, sulla Fiorentina e sul Bologna. Si porta invece momentaneamente -1 dalla vetta l'Inter, che liquida lo Spezia con un 2-0: gol di Gagliardini e calcio di rigore di Lautaro Martinez. In corso Sassuolo-Napoli e Genoa-Milan.