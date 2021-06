La giornata di oggi non porta una chiusura di settimana positiva per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che fa registrare un trend del -1,93%. Negativa anche la chiusura del titolo Juventus: -0,60%. Crolla a -25,02% il ribasso complessivo dell'ultimo anno solare.

Negativo pure l'andamento odierno del titolo "di famiglia" Exor, in -0,94%.



Giornata nera - o per meglio dire, rossa... - anche per lo Spread Btp Bund, che risale pesantemente e ora si attesta a quota 107 punti.