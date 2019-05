Non solo Andrea Barzagli: al termine della stagione la Juventus saluterà un altro difensore, Martin Caceres. L'uruguaiano classe '87 è in scadenza a fine giugno e per lui non arriverà una proposta di rinnovo. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, dal Qatar è in arrivo un'offerta ufficiale che il calciatore, ritornato a Torino a gennaio dopo le precedenti esperienze nel 2009 e dal 2012 al 2016, è intenzionato a prendere in considerazione. Dalla Juve è arrivata un'apertura totale: la dirigenza vuole operare un profondo restyling della retroguardia, con l'investimento su un colpo di livello internazionale (senza dimenticare profili giovani del calibro di Romero e Demiral).