Ai microfoni di DAZN, parla il difensore della Juventus, Martin Caceres. "L'abbiamo visto in tutto l'anno. Ha fatto tanti gol. Mancano ancora 45 minuti in campo, adesso vediamo. Allegri? Lo ringraziamo di persona, lo fanno tutti i tifosi juventini. In questi cinque anni ha fatto qualcosa di meraviglioso", le sue parole.