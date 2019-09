L'ex difensore della Juventus Martin Caceres ha parlato al Corriere dello Sport: "In passato ho dovuto superare qualche problema fisico che mi ha limitato, adesso però mi sento bene e ho trovato il mio equilibrio. Alla Juventus, come anche al Barcellona, ho imparato tanto. Sono state esperienze che mi hanno formato, soprattutto quando ero più giovane". Sulla lotta scudetto: "La Juventus è ancora la favorita, subito dietro c'è l'Inter. La rivelazione spero sia la Fiorentina. Chiesa? Ha la testa giusta per fare bene. Mi ha colpito tutto di lui: calcia di destro e di sinistro, è veloce e potente".