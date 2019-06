La Juventus è alla ricerca di un sostituto per Joao Cancelo, sempre più vicino al trasferimento al Manchester City. Oltre a Kieran Trippier del Tottenham e a Elseid Hysaj del Napoli, c'è una terza pista che potrebbe presto scaldarsi per Fabio Paratici. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri seguono da vicino Ricardo Pereira, terzino destro classe '93 del Leicester, che fu seguito già un'estate fa al momento del suo passaggio in Premier League dal Porto. Tra le Foxes, Pereira ha collezionato 2 gol e 7 assist in 35 presenze in Champions League.