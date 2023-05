Laè ancora alla ricerca del nuovo direttore sportivo in vista della prossima stagione. Il nome in pole è sempre quello di Cristiano, attualmente al. Il ds partenopeo pur di trasferirsi a Torino sarebbe disposto anche a rinunciare ad una buona uscita da Aureliovolontà chiara dunque. Volontà che sembra essere confermata anche dalle parole del ds ieri. Infatti ha sentenziato: Ringrazio Chiavelli e De Laurentiis che mi hanno chiamato a Carpi otto anni fa cambiandomi la vita" ha detto il dirigente, accostato con insistenza alla Juve. "A loro sarò sempre riconoscente. La famiglia De Laurentiis mi ha trattato come un figlio. Li ringrazio tutti. Napoli, non preoccuparti del futuro: sono qui da otto anni e sento sempre parlare di chi va via e chi resta. Con De Laurentiis ci sarà sempre un grande Napoli".Non arriverebbe a Torino da solo però. Porterebbe con sé infatti il suo "storico" braccio destro Giuseppe. Vorrebbe anche Stefanoche attualmente è al Cesena ma numerosi voci lo vedono in uscita. Individuato come profilo di fiducia per la Juventus Next Gen, nel caso in cui Giovanni Manna dovesse accettare una delle proposte in arrivo e cambiare aria.