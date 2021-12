Sono alcuni dei nomi degli assi contesi, ma soprattutto dei possibili partenti dell'estate 2022, riportati dalla Gazzetta. Giocatori in scadenza, talenti senza rinnovo e anche campioni che devono ancora impostare le trattative. Alcuni dicono di star bene dove stanno, altri sembrano aver già deciso per l'addio. Gennaio è ormai alle porte e tanti sono i contratti in scadenza a giugno 2022, quelli di giocatori che fra un paio di settimane potranno già trattare a viso aperto con altri club. E per la Juve c'è un nome più caldo degli altri... Paul Pogba.Il Manchester United, scrivono in Inghilterra, pare abbia offerto un rinnovo al rialzo, da 15 a 20 milioni lordi di euro al francese, ma con Ralf Rangnick in panchina molto può cambiare. Fermo per infortunio fino almeno fino a gennaio, potrebbe non rientrare più nelle rotazioni del nuovo tecnico, se non altro per l'elevato costo del possibile rinnovo. Raiola per lui cerca “il contratto della vita”, l'ultimo importante. Difficile che possa garantirglielo la Juve, nonostante il grande fascino che questo ritorno suscita sempre, nei tifosi, nel giocatore e nella società. Le uscite, multiple e molto onerose dal punto di vista degli ingaggi, potrebbero favorire il Pogback, soprattutto con uno sforzo del Polpo. Ma può non bastare.