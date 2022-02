Anche l'ex giocatore della Juve, Antonio Cabrini, è intervenuto sulla situazione attuale che sta vivendo la Juve e lo ha fatto attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TMW.



SULLA LOTTA SCUDETTO - 'Credo che per capire se la Juve possa rientrare in gioco si debba aspettare questo mese. Vediamo se riesce a recuperare ma non è facile".



SU VLAHOVIC - "Direi soprattutto che è stato l'acquisto giusto anche per il futuro di questa squadra. Si è inserito bene, è molto interessante, giovane e ha dimostrato anche a Torino che sa cosa vuol dire fare l'attaccante'.