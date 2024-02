L'attesa per l'epico confronto tra Inter e Juventus, il prossimo big match della 23ª giornata di Serie A, è palpabile, con gli occhi del mondo calcistico puntati su questa sfida che promette di delineare il destino della lotta scudetto tra nerazzurri e bianconeri. Ad anticipare i temi cruciali di questo scontro è stato l'ex calciatore della Juventus, Antonio Cabrini, intervenuto durante il programma "Deejay Football Club" su Radio Deejay.Cabrini ha focalizzato l'attenzione su Federico Dimarco, terzino dell'Inter, sottolineando le sue doti e il suo potenziale. Ha elogiato la maturità dimostrata da Dimarco nonostante la giovane età, evidenziando la sua capacità di interpretare il ruolo non solo come esterno ma anche come difensore. Cabrini ha sottolineato l'importanza di non esagerare nei giudizi su Dimarco: "Nonunperché sarebbe troppo nei suoi confronti e soprattutto fargli capire che ha possibilità di migliorarsi tanto".