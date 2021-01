Antonio Cabrini, intervistato dal Corriere Torino, ha detto la sua su Juventus-Bologna di domani e sulla corsa allo scudetto: "La Juve è ovviamente favorita, ma è un campionato anomalo con tanti risultanti sorprendenti. Mai sottovalutare l’avversario, specie per chi ha lasciato punti per strada contro squadre sulla carta più deboli. Occhio a Orsolini e Palacio, un uomo-squadra di grande esperienza. L’obiettivo della Juve è la Champions, più del decimo scudetto consecutivo. Ma vincere in Europa è complicato, non si possono mai fare previsioni. Le milanesi sono avanti con merito, ma i bianconeri possono ancora recuperare. La Juve è abituata a tirare le somme a fine stagione. Intanto Pirlo ha portato a casa un trofeo, mettendo la sua prima firma da allenatore. Ed è un risultato importante."